Deutsche Börse Aktie
|254,60EUR
|2,50EUR
|0,99%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
13.04.2026 15:32:32
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Handelsdaten für März auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe stark abgeschnitten, schrieb Grace Dargan in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das gelte insbesondere für den Rohstoffhandel./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
253,60 €
|
Abst. Kursziel*:
18,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
254,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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