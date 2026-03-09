DHL Group Aktie

45,64EUR -0,56EUR -1,21%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

09.03.2026 08:21:51

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Geringere Luftfrachtkapazitäten infolge des Kriegs im Nahen Osten könnten dem Expressgeschäft des Logistikanbieters zugutekommen, schrieb Marco Limite am Freitagabend. Sowohl die Preise als auch die Volumina dürften im Expressgeschäft steigen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
45,29 € 		Abst. Kursziel*:
19,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,32%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

