LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Geringere Luftfrachtkapazitäten infolge des Kriegs im Nahen Osten könnten dem Expressgeschäft des Logistikanbieters zugutekommen, schrieb Marco Limite am Freitagabend. Sowohl die Preise als auch die Volumina dürften im Expressgeschäft steigen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT



