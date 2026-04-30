DHL Group Aktie

50,38EUR 3,83EUR 8,23%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 08:42:51

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um 8 Prozent übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstagmorgen zum Bericht des erstes Quartals. Angetrieben worden sei dies vom Express-Geschäft. Der Ausblick sei beibehalten worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
47,57 € 		Abst. Kursziel*:
-7,50%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
50,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,66%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten