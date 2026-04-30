DHL Group Aktie
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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um 8 Prozent übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstagmorgen zum Bericht des erstes Quartals. Angetrieben worden sei dies vom Express-Geschäft. Der Ausblick sei beibehalten worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
44,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
47,57 €
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Abst. Kursziel*:
-7,50%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
50,38 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-12,66%
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-
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