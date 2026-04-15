DHL Group Aktie
|48,25EUR
|-0,42EUR
|-0,86%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 46 Euro angegeben. Der Iran-Krieg präge das globale Frachtgeschäft - die Luftfracht von Beginn an, die Seefracht mit Verzögerung, schrieb Sebastian Vogel am Montag in seinem Branchenkommentar. Zum Ende des ersten Quartals seien die Frachtraten jedenfalls massiv gestiegen gewesen bei anhaltend positiver Volumenentwicklung./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
48,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,66%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
