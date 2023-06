Die Berenberg Bank hebt ihr Kursziel für die Aktien des Catering-Unternehmens Do&Co kräftig von 60 auf 150 Euro an. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Analysten Christoph Greulich bestätigt. Zum Vergleich: Am Dienstagabend nach Börsenschluss waren die Titel 119,60 Euro wert.

Die Erholung des globalen Flugverkehrs sei noch lange nicht fertig. Do&Co sei dabei in einer guten Position um ihren Marktanteil zu erhöhen. Das Weitergeben von höheren Kosten für Lebensmittel und Personal sollte der Gruppe weiterhelfen, so Greulich. Zudem kämen Do&Co neu dazugewonnene Verträge in den letzten zwölf Monaten zugute.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 rechnen die Analysten mit einem Gewinn pro Aktie von 3,47 Euro. In den Folgejahren soll dann wieder ein Gewinn je Anteilsschein von 6,27 (2023/24) und 7,97 Euro (2024/25) erzielt werden. Für heuer rechnen die Analysten mit einer Dividende von 0,85 Euro, gefolgt von 1,70 und 1,99 Euro in den beiden Folgejahren.

