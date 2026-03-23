Elmos Semiconductor Aktie
|134,80EUR
|-0,80EUR
|-0,59%
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos angesichts entbrannter Übernahmefantasie mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Ein Verkauf an einen strategischen Käufer sei von Anlegern schon länger als möglicher Schritt für das Chipunternehmen in Betracht gezogen worden, schrieb Malte Schaumann in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Schließlich passe Elmos gut zu einer Reihe größerer Branchenakteure in Europa, den USA oder Asien. Er rechnet im Falle einer Offerte auch nicht mit größeren kartellrechtlichen Hürden. Eine zuletzt gute Kursentwicklung dürfte die Gesprächsbereitschaft von Aktionären erhöhen. Dennoch sei die Bewertung noch nicht anspruchsvoll, was Spielraum für Aufschläge lasse./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
180,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
134,60 €
|
Abst. Kursziel*:
33,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
134,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,53%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
20.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.03.26
|Elmos-Aktie gefragt: Steht der Chiphersteller vor einer Milliarden-Übernahme? (dpa-AFX)
|
20.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagmittag freundlich (finanzen.at)
|
20.03.26
|MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 23.000 Punkte - Elmos stellt sich angeblich zum Verkauf (Dow Jones)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|09:10
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|134,80
|-0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:29
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|08:57
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|08:09
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:49
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:48
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:47
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:13
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|20.03.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|20.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|20.03.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|20.03.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.