Fraport Aktie
|73,20EUR
|1,30EUR
|1,81%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Basierend auf aktuellen Buchungen sei am Frankfurt Airport 2026 ein Wachstum des Flugverkehrs um 5 Prozent drin, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend nach einer Branchenkonferenz mit dem Finanzchef. 2027 werde die Lufthansa wohl in Frankfurt mehr Platz eingeräumt durch den Umzug der Condor-Flotte ins Terminal 3./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71,80 €
|
Abst. Kursziel*:
15,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,39%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12.01.26
|Fraport-Aktie leichter: Frankfurter Flughafen kämpft mit erheblichen Flugausfällen (dpa-AFX)
|
09.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)