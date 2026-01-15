Fraport Aktie

73,20EUR 1,30EUR 1,81%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

15.01.2026 07:56:26

Fraport Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Basierend auf aktuellen Buchungen sei am Frankfurt Airport 2026 ein Wachstum des Flugverkehrs um 5 Prozent drin, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend nach einer Branchenkonferenz mit dem Finanzchef. 2027 werde die Lufthansa wohl in Frankfurt mehr Platz eingeräumt durch den Umzug der Condor-Flotte ins Terminal 3./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
71,80 € 		Abst. Kursziel*:
15,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,39%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

