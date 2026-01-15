NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Basierend auf aktuellen Buchungen sei am Frankfurt Airport 2026 ein Wachstum des Flugverkehrs um 5 Prozent drin, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend nach einer Branchenkonferenz mit dem Finanzchef. 2027 werde die Lufthansa wohl in Frankfurt mehr Platz eingeräumt durch den Umzug der Condor-Flotte ins Terminal 3./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT



