HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC nach einer Fachkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das zweite Halbjahr im Medizintechniksektor dürfte stärker werden als das erste, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. FMC scheine endlich etwas Vorschusslorbeeren zu bekommen für seine Kehrtwende./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2024 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.