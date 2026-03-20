Porsche vz. Aktie
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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Michael Leiters plane mit mehr Effizienz und einer schlankeren Kostenbasis, anstatt die Gesamtstrategie des Sportwagenbauers in Frage zu stellen, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Folgerung daraus sei strategische Kontinuität./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,32 €
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Abst. Kursziel*:
12,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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