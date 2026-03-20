RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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20.03.2026 12:18:47

RATIONAL Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rational von 785 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen acht Quartalen sei der Profiküchen-Ausrüster mit einer durchschnittlichen operativen Gewinnmarge von 6,9 Prozent stärker gewachsen als die Konkurrenz, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Diese Outperformance sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
805,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
631,50 € 		Abst. Kursziel*:
27,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
624,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,01%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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