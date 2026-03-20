RATIONAL Aktie
|624,00EUR
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|-4,73%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rational von 785 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen acht Quartalen sei der Profiküchen-Ausrüster mit einer durchschnittlichen operativen Gewinnmarge von 6,9 Prozent stärker gewachsen als die Konkurrenz, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Diese Outperformance sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
805,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
631,50 €
|
Abst. Kursziel*:
27,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
624,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,01%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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