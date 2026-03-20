ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef Luka Mucic habe der Immobilienkonzern einen konservativeren und transparenteren Kurs eingeschlagen, bei dem der Schuldenabbau Vorrang habe, schrieb Charles Boissier am Donnerstag. Die Resultate für 2025 entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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