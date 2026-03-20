Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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20.03.2026 16:28:28

Daimler Truck Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck in einer Bewertung der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Wie Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zieht er Lastwagenbauer aus den USA jenen aus der Europäischen Union vor. Er nannte dafür unter anderem die Produktion der rüstungsbezogenen US-Industrie als Grund, während Europäer stärker von einem energiebedingten Inflationsschock betroffen seien. Sein favorisierter europäischer Wert ist Daimler Truck wegen der stärkeren Position am US-Markt./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,85 € 		Abst. Kursziel*:
25,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,75%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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