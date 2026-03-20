Nemetschek Aktie

69,05EUR -2,05EUR -2,88%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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20.03.2026 13:19:57

Nemetschek SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei solide und weise klare KI-Ambitionen auf, schrieb Alice Jennings am Donnerstagabend./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70,45 € 		Abst. Kursziel*:
34,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
69,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,58%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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