Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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20.03.2026 16:45:14

Novartis Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis angesichts eines Zukaufs zur Erweiterung des Brustkrebs-Portfolios auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern stärke sein Portfolio im Bereich der frühen Brustkrebs-Behandlungen, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
115,30 CHF 		Abst. Kursziel*:
4,08%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
115,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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