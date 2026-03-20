Novartis Aktie
|127,00EUR
|0,25EUR
|0,20%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis angesichts eines Zukaufs zur Erweiterung des Brustkrebs-Portfolios auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern stärke sein Portfolio im Bereich der frühen Brustkrebs-Behandlungen, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
115,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4,08%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
115,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
18.03.26
|Börse Zürich: SMI verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
18.03.26
|SMI aktuell: SMI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.03.26
|Press Release: Novartis Cosentyx(R) receives FDA -2- (Dow Jones)
|
13.03.26
|Press Release: Novartis Cosentyx(R) receives FDA approval for pediatric patients aged 12+ with moderate to severe hidradenitis suppurativa (Dow Jones)
|
13.03.26
|Freundlicher Handel: SMI am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)