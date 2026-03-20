LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Marco Limite zog in einer am Freitag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten Fedex, er ein "solides drittes Quartal" hinter sich habe. Von den Amerikanern habe es auch beruhigende Kommentare zum derzeitigen Geschäftsumfeld gegeben. Negativ für DHL seien aber Marktanteilsgewinne von Fedex in Europa und das bessere Abschneiden des Konkurrenten im internationalen Expressgeschäft./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:26 / GMT



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