DHL Group Aktie
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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des US-Konkurrenten Fedex ließen positive Rückschlüsse für das wichtige Expressgeschäft von DHL zu, das für gut die Hälfte des operativen Konzernergebnisses (Ebit) stehe, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,68 €
|
Abst. Kursziel*:
23,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,91%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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