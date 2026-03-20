NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des US-Konkurrenten Fedex ließen positive Rückschlüsse für das wichtige Expressgeschäft von DHL zu, das für gut die Hälfte des operativen Konzernergebnisses (Ebit) stehe, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT



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