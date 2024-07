NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Wie Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, liege der Fokus auf der Auftragsentwicklung des Anlagenbauers, der auch auf die Lebensmittel- und Milchindustrie ausgerichtet ist. Nachdem sich das Management zuletzt optimistisch geäußert und auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte gedeutet habe, liege die Latte aber eher hoch. Er zeigt sich diesbezüglich skeptisch./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 21:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.