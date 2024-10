NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Gesprächen mit Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Hurrikan Milton sei für die Rückversicherer weniger belastend als befürchtet gewesen, dürfte aber immer noch ein kostspieliges Ereignis sein, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er geht jedoch nicht davon aus, dass Milton mit einem geschätzten Schaden von 20 bis 40 Milliarden US-Dollar die Dynamik auf dem Rückversicherungsmarkt bis 2025 verändern wird. Seine bevorzugten Werte in diesem Subsektor sind Hannover Rück und Swiss Re./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 15:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 00:15 / BST



