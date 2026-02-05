RATIONAL Aktie
|736,50EUR
|75,50EUR
|11,42%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
05.02.2026 11:51:59
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Die Eckdaten für 2025 hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag. Wie immer gebe es allerdings noch keine Ziele für das neue Jahr./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 070,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
733,50 €
|
Abst. Kursziel*:
45,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
736,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,28%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
