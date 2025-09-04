Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials beim Kursziel von 240 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Situation von Angebot und Nachfrage in der europäischen Baustoffbranche habe sich geändert, schrieb der neue Analyst Ben Rada Martin am Donnerstag. Das Angebot werde nämlich knapper und die Margen zögen bei rationaleren Preisen an. Zudem hätten sich die Aussichten für die Nachfrage aufgehellt. Heidelberg Materials traut der Experte bis 2030 eine operative Ergebnissteigerung von im Schnitt 6 Prozent jährlich zu./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|10:44
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
