Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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16.06.2026 07:23:49

Heidelberg Materials Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Outperform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
186,95 € 		Abst. Kursziel*:
23,03%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
186,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,39%
Analyst Name::
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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