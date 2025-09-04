Heidelberg Materials Aktie

04.09.2025 07:15:34

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Heidelberg Materials nach Gesprächen mit Unternehmenschef Dominik Von Achten im Rahmen einer hauseigenen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 217 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie sei nun ihr Favorit unter den auf traditionelle Baustoffe fokussierten Unternehmen, schrieb Elodie Rall in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie sollte mit am meisten von den sich verbessernden fundamentalen Geschäfts- sowie Preissetzungsbedingungen profitieren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

