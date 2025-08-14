HelloFresh Aktie
|7,32EUR
|-1,14EUR
|-13,49%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Das Wachstum im Geschäft mit "Ready-to-Eat"-Produkten (RTE) habe sich verlangsamt, schrieb Hannes Müller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und widrige Wechselkurse hätten niedrigere Jahresziele zur Folge gehabt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
14,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,70 €
|
Abst. Kursziel*:
71,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
103,44%
|
Analyst Name::
Hannes Müller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
12:05
|AKTIE IM FOKUS 2: Hellofresh brechen nach schwachem Quartal ein - Viermonatstief (dpa-AFX)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro (dpa-AFX)
|
09:49
|ROUNDUP/Starker Euro und Umsatzminus: Hellofresh kappt Ausblick - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
08:49
|Hellofresh-Vorstand: G+V-Wirkung der Effizienzmaßnahmen spät sichtbar (Dow Jones)
|
08:30
|AKTIE IM FOKUS: Hellofresh unter Druck - Prognosen gesenkt, schwaches Quartal (dpa-AFX)
|
13.08.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.228 Pkt - Hellofresh schwach (Dow Jones)