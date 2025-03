NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,75 Euro belassen. Der Markt rechne weiter mit einem anhaltenden Druck auf die Umsätze, doch der Kochboxenversender habe überzeugend sein Narrativ eines mittelfristigen weiteren Ergebnis- und Barmittelzufluss-Wachstums präsentiert, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun müssten den Worten aber Taten folgen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:20 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.