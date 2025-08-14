FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Kennziffern des Kochboxen-Lieferanten hätten weitgehend ihren Erwartungen entsprochen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund negativer Währungseffekte habe sich jedoch der Ausblick eingetrübt./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET



