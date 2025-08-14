HelloFresh Aktie
|7,50EUR
|-0,96EUR
|-11,39%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Kennziffern des Kochboxen-Lieferanten hätten weitgehend ihren Erwartungen entsprochen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund negativer Währungseffekte habe sich jedoch der Ausblick eingetrübt./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7,51 €
|
Abst. Kursziel*:
46,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,63%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
