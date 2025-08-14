HelloFresh Aktie

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

14.08.2025 13:12:36

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Kennziffern des Kochboxen-Lieferanten hätten weitgehend ihren Erwartungen entsprochen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund negativer Währungseffekte habe sich jedoch der Ausblick eingetrübt./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7,51 € 		Abst. Kursziel*:
46,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,63%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

