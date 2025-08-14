HelloFresh Aktie

7,31EUR -1,16EUR -13,65%
HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

14.08.2025 08:42:50

HelloFresh Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8,70 € 		Abst. Kursziel*:
1,10%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

