WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8,80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,70 €
|
Abst. Kursziel*:
1,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
