ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh nach einer Telefonkonferenz anlässlich des gekappten Jahresausblicks von 8,80 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kostendisziplin des Essenslieferdienstes sei zwar beeindruckend und die aktuelle Profitabilität sowie der freie Cashflow seien im Vergleich zur Branche beträchtlich, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solange sich aber die Umsatzerlöse nicht stabilisieren, sei eine bedeutende Neubewertung der Aktien unwahrscheinlich./rob/la/mis

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,32 € 		Abst. Kursziel*:
3,77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,20%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

