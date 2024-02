NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe ein Problem mit schwachen Marken in Produktkategorien mit geringem Wachstum, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jüngst habe man Shiseido Professional gekauft, nicht gerade die dynamischste Marke. Nun folge auch noch der Zukauf von Vidal Sassoon in China, eine Marke, die dort seit Jahren schwach laufe./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 12:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC





