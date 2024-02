ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 620 auf 610 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die britische Großbank biete ihren Aktionären zwar erhebliche Kapitalausschüttungen an, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der erwarteten Leitzinssenkungen erscheine die Markterwartung aber mit Blick auf das Nettozinsergebnis immer noch zu hoch./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 20:24 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.