ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor Zahlen von 27 auf 27,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine deutliche Verbesserung des Nettozinsüberschusses der niederländischen Bank sei zu erwarten, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ING sei 2026 ein Kerninvestment./mf/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.