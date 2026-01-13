ING Group Aktie

24,83EUR 0,23EUR 0,91%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

13.01.2026 11:24:45

ING Group Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor Zahlen von 27 auf 27,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine deutliche Verbesserung des Nettozinsüberschusses der niederländischen Bank sei zu erwarten, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ING sei 2026 ein Kerninvestment./mf/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27,40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,89 € 		Abst. Kursziel*:
10,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,35%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

