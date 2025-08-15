JOST Werke Aktie
|51,50EUR
|-1,40EUR
|-2,65%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen für das zweite Quartal von 76 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe in unsicheren Zeiten solide Resultate erzielt, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Geschäftsperspektiven seien gut./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,00 €
|
Abst. Kursziel*:
41,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,63%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
