JOST Werke Aktie

51,50EUR -1,40EUR -2,65%
JOST Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.08.2025 09:57:16

JOST Werke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen für das zweite Quartal von 76 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe in unsicheren Zeiten solide Resultate erzielt, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Geschäftsperspektiven seien gut./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,00 € 		Abst. Kursziel*:
41,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,63%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AGmehr Nachrichten