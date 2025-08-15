LANXESS Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Ausblick von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern habe wie erwartet abgeschnitten und versuche, die Nachfrageschwäche mit Effizienzmaßnahmen abzufedern, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab 2026 sei mit ersten positiven Impulsen aus dem geplanten Infrastrukturprogramm der Bundesregierung zu rechnen. Die At-Equity-Beteiligung Envalior könne ab dem 1. April 2026 veräußert werden. Damit könnten weitere Schulden zurückgeführt werden. Dies würde Lanxess in die Lage versetzen, Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes zu ergreifen./rob/la/edh
