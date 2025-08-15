LANXESS Aktie

24,86EUR 0,96EUR 4,02%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

15.08.2025 11:00:10

LANXESS Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Ausblick von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern habe wie erwartet abgeschnitten und versuche, die Nachfrageschwäche mit Effizienzmaßnahmen abzufedern, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab 2026 sei mit ersten positiven Impulsen aus dem geplanten Infrastrukturprogramm der Bundesregierung zu rechnen. Die At-Equity-Beteiligung Envalior könne ab dem 1. April 2026 veräußert werden. Damit könnten weitere Schulden zurückgeführt werden. Dies würde Lanxess in die Lage versetzen, Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes zu ergreifen./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Halten
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
24,82 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
24,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

