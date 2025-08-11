LANXESS Aktie
|25,40EUR
|-0,28EUR
|-1,09%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Underperform" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Lanxess benötige 2026 ein sehr starkes Wachstum, um die Konsensschätzungen zu erreichen./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
25,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
25,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
