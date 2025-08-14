LANXESS Aktie

23,46EUR -1,04EUR -4,24%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.08.2025 08:09:40

LANXESS Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns sei etwas besser als erwartet, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz hingegen liege um sieben Prozent unter der Markterwartung./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
24,40 € 		Abst. Kursziel*:
-13,93%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
23,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,49%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen

08:09 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08.07.25 LANXESS Halten DZ BANK
02.07.25 LANXESS Buy Warburg Research
01.07.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 23,90 -2,45% LANXESS AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:27 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:15 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
09:05 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09:02 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:59 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
08:53 Ströer Outperform Bernstein Research
08:52 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
08:48 thyssenkrupp Buy Baader Bank
08:46 RWE Market-Perform Bernstein Research
08:42 HelloFresh Neutral UBS AG
08:39 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
08:37 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08:27 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:09 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08:06 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:00 UBS Outperform RBC Capital Markets
07:59 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07:53 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
07:53 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07:51 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
13.08.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Sixt Kaufen DZ BANK
13.08.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
13.08.25 JENOPTIK Halten DZ BANK
13.08.25 FUCHS Verkaufen DZ BANK
13.08.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 E.ON Halten DZ BANK
13.08.25 K+S Halten DZ BANK
13.08.25 Grand City Properties Kaufen DZ BANK
13.08.25 Porsche Automobil vz. Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
13.08.25 Sixt Buy Baader Bank
13.08.25 Prosus Buy UBS AG
13.08.25 Delivery Hero Buy UBS AG
13.08.25 Just Eat Takeaway.com Neutral UBS AG
13.08.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 Boeing Buy UBS AG
13.08.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
13.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 PATRIZIA Reduce Baader Bank
13.08.25 K+S Sell Deutsche Bank AG
13.08.25 Michelin Outperform Bernstein Research
13.08.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen