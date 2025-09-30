Lufthansa Aktie

7,45EUR -0,33EUR -4,27%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

30.09.2025 10:13:10

Lufthansa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft schließe ihre Produktivitätslücke, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die starke Marktposition der Konzernmarken und die Kaufkraft der Kundschaft insbesondere im Premium-Segment seien unterstrichen worden. Außerdem sei über das Frachtgeschäft und die mit dem Programm "Ambition 2030" einhergehenden Potenziale im Bereich der Flugzeugwartung gesprochen worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7,49 € 		Abst. Kursziel*:
2,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,38%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:13 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:02 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:00 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Lufthansa Buy UBS AG
29.09.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
