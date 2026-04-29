Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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29.04.2026 10:18:38

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und die Margen lägen vor allem dank der guten Entwicklung bei Autos und Transportern über den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49,18 € 		Abst. Kursziel*:
22,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
49,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,30%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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