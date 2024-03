NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor neuen Studiendaten zu Evobrutinib gegen Multiple Sklerose mit einem Kursziel von 188 Euro auf "Buy" belassen. Er messe einer statistisch signifikanten Wirkung des Mittels eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent bei, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Davon dürfte der Aktienkurs des Pharmakonzerns mit einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich profitieren./bek/ag



