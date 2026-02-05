OMV Aktie

52,10EUR -0,85EUR -1,61%
OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 11:13:00

OMV Underweight

Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihre Empfehlung "Underweight" für die Aktien der OMV in Reaktion auf die gemeldeten Jahresergebnisse bestätigt. Auch das Kursziel von 47 Euro belassen sie unverändert. Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit 51,80 Euro.

Die operativen Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, heißt es in der Barclays-Analyse. Das Nettoergebnis habe ihre Erwartungen sogar übertroffen, der gemeldete Cashflow habe hingegen die Schätzungen der Analysten verfehlt.

Die Barclays-Analysten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der OMV in Reaktion auf die neuen Zahlen von zuletzt 5,80 auf 5,61 Euro je Aktie gesenkt. Ihre neuen Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 6,17 (2027) bzw. 6,10 (2028) Euro je Aktie. Für heuer erwarten die Experten eine Dividende von 4,62 Euro je Aktie. Für 2027 wird eine Dividende von 4,88 Euro prognostiziert.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/spa

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0020 2026-02-05/11:13

Zusammenfassung: OMV AG Underweight
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
51,90 € 		Abst. Kursziel*:
-9,44%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
52,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,62%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
11:13 OMV Underweight Barclays Capital
29.01.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
17.11.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV AG 52,05 -1,70% OMV AG