National Grid Aktie

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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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21.05.2026 09:52:00

National Grid Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1410 Pence auf "Hold" belassen. Die Signale des britischen Regulierers OFGEM zum künftigen Regulierungs- und Investitionsrahmen für die Stromverteilungsnetze (ED3) seien beruhigend, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die den Konzernen demnach zugemessene Rendite liege mit etwa 6 Prozent am Mittelpunkt der Spanne auf dem Niveau der aktuellen ET3-Regulierung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Hold
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
14,10 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12,69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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