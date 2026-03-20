Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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20.03.2026 09:21:00

Nemetschek SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Bausoftware-Anbieters liege über seinen im Vergleich zum Marktkonsens bereits optimistischen Schätzungen, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Freitagnachmittag. Nemetschek könne ein führendes Wachstum im Sektor vorweisen und werde gleichzeitig im historischen Vergleich mit einem deutlichen Abschlag bewertet. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,45 € 		Abst. Kursziel*:
63,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,82%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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