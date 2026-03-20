Nemetschek Aktie
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Bausoftware-Anbieters liege über seinen im Vergleich zum Marktkonsens bereits optimistischen Schätzungen, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Freitagnachmittag. Nemetschek könne ein führendes Wachstum im Sektor vorweisen und werde gleichzeitig im historischen Vergleich mit einem deutlichen Abschlag bewertet. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
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Unternehmen:
Nemetschek SE
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
115,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
70,45 €
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Abst. Kursziel*:
63,24%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
70,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
63,82%
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Analyst Name::
Nay Soe Naing
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KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
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