NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Joseph George passte seine Schätzungen für den Bausoftwareanbieter nach den Jahreszahlen minimal an. Die Mitte der Wachstums-Zielspanne sei mindestens erreichbar, schrieb er am Donnerstagnachmittag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.