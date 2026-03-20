Nemetschek Aktie
|71,55EUR
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|0,63%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Joseph George passte seine Schätzungen für den Bausoftwareanbieter nach den Jahreszahlen minimal an. Die Mitte der Wachstums-Zielspanne sei mindestens erreichbar, schrieb er am Donnerstagnachmittag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
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Unternehmen:
Nemetschek SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
110,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70,05 €
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Abst. Kursziel*:
57,03%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
71,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,74%
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Analyst Name::
Joseph George
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KGV*:
-
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