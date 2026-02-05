Novartis Aktie
|128,45EUR
|-0,70EUR
|-0,54%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
05.02.2026 10:49:11
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den mauen Jahresabschluss im vierten Quartal 2025./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
117,66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,91%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
