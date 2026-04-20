Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. In den erfolgreichen Daten der Phase-III-Studie mit dem Präparat Etavopivat zur Behandlung der Sichelzellkrankheit sehe er eine Bestätigung für einen weiteren Wachstumsmotor im Bereich seltener Krankheiten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
34,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
260,40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
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16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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27.03.26
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Analysen zu Novo Nordisk
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