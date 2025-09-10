Novo Nordisk Aktie
|46,78EUR
|0,84EUR
|1,82%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Die Wachstumskraft des Geschäfts mit Medikamenten gegen Übergewicht werde unterschätzt, begründete Analyst Florent Cespedes am Dienstagabend seine neue Einstufung, die zudem den stark gesunkenen Aktienkurs reflektiert. Am Mittwoch schrieb er mit Blick auf angekündigte Stellenstreichungen, diese seien eine Überraschung, aber eher mit Blick auf den Zeitpunkt als auf die Maßnahmen selbst. Er geht davon aus, dass der Pharmakonzern in diesem Zusammenhang 2025 eine Sonderbelastung verbuchen wird./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
540,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
338,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|46,78
|1,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|15:31
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:03
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15:03
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:02
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|15:01
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:47
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:28
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:28
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|13:24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:14
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:00
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG