Novo Nordisk Aktie

46,78EUR 0,84EUR 1,82%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

10.09.2025 15:47:48

Novo Nordisk Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Die Wachstumskraft des Geschäfts mit Medikamenten gegen Übergewicht werde unterschätzt, begründete Analyst Florent Cespedes am Dienstagabend seine neue Einstufung, die zudem den stark gesunkenen Aktienkurs reflektiert. Am Mittwoch schrieb er mit Blick auf angekündigte Stellenstreichungen, diese seien eine Überraschung, aber eher mit Blick auf den Zeitpunkt als auf die Maßnahmen selbst. Er geht davon aus, dass der Pharmakonzern in diesem Zusammenhang 2025 eine Sonderbelastung verbuchen wird./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46,76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
338,70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:47 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
13:16 Novo Nordisk Neutral UBS AG
09:54 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
