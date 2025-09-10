Novo Nordisk Aktie

10.09.2025 09:54:55

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach der Ankündigung eines Restrukturierungsprogramms auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Dass der Pharmakonzern aktiv werde, um die Komplexität seines Geschäftsmodells zu verringern und seine Agilität zu steigern, sei ermutigend, schrieb Richard Vosser in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings dürfte der Schritt Fragen über die Wachstumsaussichten aufwerfen./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:51 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
338,70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse


