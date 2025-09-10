Novo Nordisk Aktie
|46,83EUR
|0,89EUR
|1,93%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach der Ankündigung eines Restrukturierungsprogramms auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Dass der Pharmakonzern aktiv werde, um die Komplexität seines Geschäftsmodells zu verringern und seine Agilität zu steigern, sei ermutigend, schrieb Richard Vosser in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings dürfte der Schritt Fragen über die Wachstumsaussichten aufwerfen./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
338,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
