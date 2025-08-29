Oracle Aktie
|192,48EUR
|-13,57EUR
|-6,59%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Diskussionspunkte für Investoren seien derzeit die wahrscheinlichen Überarbeitung der Zielsetzungen für das Geschäftsjahr 2029, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich bleibt er positiv gestimmt für den Softwarekonzern, was für eine unveränderte Kaufempfehlung spreche./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 225,10
|
Abst. Kursziel*:
24,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 225,87
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
