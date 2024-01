NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Unter Berücksichtigung von Branchendaten, Berichten von Wettbewerbern und seiner Gespräche mit dem Management habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für den Sportwagenbauer der Jahre 2023 und 2024 leicht reduziert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die anstehenden Wechsel einiger Fahrzeugmodelle sollten es den Stuttgartern aber ermöglichen, 2025 wieder in Schwung zu kommen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2024 / 23:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 05:00 / GMT



