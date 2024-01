FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma SE von 70 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anstieg der operativen Kosten des Sportartikelherstellers sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies löse bei langfristig orientierten Anlegern Bedenken aus. Viel davon sei aber in der aktuellen Bewertung enthalten. Zudem kalkuliere das Management mit seinem Ausblick konservativ./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 07:15 / CET



