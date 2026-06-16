PUMA Aktie
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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Unter den weltweiten Herstellern von Sportartikeln und -bekleidung habe Nike die Umsatzbasis binnen eines Jahrzehnts verdoppelt, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Puma rangiere deutlich hinter den beiden Marktführern Nike und Adidas als einer von sechs Anbietern mit einem Jahresumsatz zwischen etwa sechs und acht Milliarden Dollar./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
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Unternehmen:
PUMA SE
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
25,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
29,10 €
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Abst. Kursziel*:
-14,09%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
28,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,10%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-
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