PVA TePla Aktie

22,32EUR 1,90EUR 9,30%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.08.2025 18:32:14

PVA TePla Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 28 Euro angehoben. Seit seiner Herabstufung der Aktie im Mai sehe er das Hightech-Unternehmen nun positiver, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Auftragseingang habe die Erwartungen übertroffen, und die positive Dynamik im Bereich Messtechnik dürfte sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Der bevorstehende Kapitalmarkttag könnte als zusätzlicher Kurstreiber fungieren./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,20 € 		Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,45%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten